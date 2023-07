сегодня



Новое видео INFERNALIZER



“What Did You Expect?”, новое видео группы INFERNALIZER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "After Dark", выходящего 27 октября на Rockshots Records.



Трек-лист:



“Season Of The Witch”

“The Dark Passenger”

“What Did You Expect?”

“Moon Of Blood”

“After Dark”

“What We Do In The Shadows”

“Death Wish”

“This Is My Yard”

“Falling In Slow Motion”

“Sky Burial”







