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Mayank

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18 июн 2021 : 		 GUI OLIVER в MAYANK
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GUI OLIVER в MAYANK



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"Miracle Mile", новая песня группы MAYANK, в состав которой входят Gui Oliver, Rolf Nordström (Perfect Plan), Alessandro Del Vecchio и Nicholas Papapicco, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Mayank", выход которого запланирован на шестое августа.

Трек-лист:

"Destiny Calling"
"Billy Is On The Run"
"Miracle Mile"
"We Are One"
"Long Live The Soulless"
"Julia's Smile"
"Sign Of Love"
"Hold On"
"From The Heart"
"Eternal Dream"
"Road To Paradise"

MAYANK Feat. GUI OLIVER Release Streaming New Song



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