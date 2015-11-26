Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом IRON MAIDEN выйдет осенью 120
*Новое видео IRON MAIDEN 57
*Угадай басиста MEGADETH 55
*Новое видео RAGE 46
*Новое видео U.D.O. 37
[= ||| все новости группы



*

Mayank

*
Страна
BrazilБразилия
Стиль
-



21 июл 2021 : 		 Новая песня MAYANK

18 июн 2021 : 		 GUI OLIVER в MAYANK
| - |

|||| сегодня

Новая песня MAYANK



*
zoom
*
* *
"We Are One", новая песня группы MAYANK, в состав которой входят Gui Oliver, Rolf Nordström (Perfect Plan), Alessandro Del Vecchio и Nicholas Papapicco, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Mayank", выход которого запланирован на шестое августа.

Трек-лист:

"Destiny Calling"
"Billy Is On The Run"
"Miracle Mile"
"We Are One"
"Long Live The Soulless"
"Julia's Smile"
"Sign Of Love"
"Hold On"
"From The Heart"
"Eternal Dream"
"Road To Paradise"

MAYANK Feat. GUI OLIVER Release Streaming New Song "We Are One"



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 142

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом