FUEL возвращаются

FUEL объявили о выпуске первого за 18 лет студийного материала — "Ånomåly", в который войдут одиннадцать новых композиций, написанных Carl'ом Bell'ом с оригинальным барабанщиком группы, Kevin'ом Miller'ом, при участии нового вокалиста John'a Corsale (вокал, гитара), Mark Klotz (гитара, вокал) и Tommy Nat (бас, вокал). Первый сингл "Hård" будет представлен девятого июля, а полноформатный альбом ожидается в октябре.
jesus666
jesus666
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