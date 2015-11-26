29 июн 2021



Вокалист DANGEROUS TOYS : «Почему я отказался от прослушивания в PANTERA»



Вокалист DANGEROUS TOYS Jason McMaster в очередной раз коснулся темы своего появления в PANTERA:



«Мне нравится говорить об этом только потому, что это проясняет некоторые вещи. Мне предложили пройти прослушивание. Но я так этого и не сделал. Сначала мне позвонил отец [гитариста PANTERA "Dimebag" Даррелла Эббота и барабанщика Винни Пола Эббота], и это было любопытно: кто-то, кто мог бы быть моим отцом, звонит мне и говорит: "Привет, я мистер... И я ищу...", в стиле менеджера, а я-то парень простой и говорю: "Ого, вот это да". И я отказал ему. А потом Винни позвонил мне примерно через две недели и произошло то же самое.



Но мы, как и представители нашей сцены в Остине, слышали о людях, которые говорили: "Чувак, я видел эту группу PANTERA, и они играли это, они играли METALLICA. Но они говорили, что будут играть DEF LEPPARD — они будут играть популярные песни из хард-рока и хэви-металла. Неважно, будет ли это новая вещь под названием трэш или что-то ещё. Я не думаю, что они играли песни DESTRUCTION или SODOM, CELTIC FROST или VENOM, как хотелось бы мне и моим друзьям, но они играли популярные темы. Они играли в клубах. На сцене они были в розовом, фиолетовом, зелёном и жёлтом. У них были длинные волосы. Так что это было что-то вроде: "Ну, вы называете их позёрами?" Ну ты не позер, если веришь в то, что делаешь. И они были хороши. И все говорили, как они хороши. Даррелл всегда был гитарной легендой в Техасе. Вероятно, парень никогда не брал уроков и учился только на замедленных песнях VAN HALEN. Он был невероятно талантлив, и все это знали, хотя никогда не говорили об этом, потому что в моём кругу было немного больше хардкора.



Итак, наступает 86-й год. Выходит первая пластинка WATCHTOWER "Energetic Disassembly". Она привлекает внимание всего мира — всё ещё на андеграундном уровне, конечно... Мы помогли... Я знаю, что для меня большая честь говорить такое, но я вставлю слово "возможно". WATCHTOWER, и если не я сам, приложили огромную руку к тому, чтобы запустить трэш-металл в Остине, штат Техас, в 82-м году.



Итак, мне звонят из PANTERA. WATCHTOWER в то время лишились [гитариста] Billy White'а. Он был готов уйти из WATCHTOWER и начать играть разные стили музыки и просто как рокер... Так что последние два концерта, которые мы сыграли с участием Billy White'f, были единственными двумя концертами WATCHTOWER за пределами штата Техас? и они прошли в Bay Area в первых числах октября 1986 года. Я думаю, что как раз перед этим мне позвонили из PANTERA, чтобы узнать, как у меня дела.



Годы и годы спустя — думаю, это был 95-й год — я стоял за кулисами с Дарреллом и некоторыми парнями из его тусовки. Это были PANTERA и TYPE O NEGATIVE в Сан-Антонио, в Sunken Gardens... И у меня был шанс просто напрямую спросить у Даррелла: "Чувак, почему я? Потому что ты связался с Phil'ом, и это работает. Это брутальная, действительно потрясающая, я просто назову это рок-музыкой. Это именно то направление, которое вам так идёт". А он отвечает: "Чувачок, у тебя только что была хорошая буза. Все, кого мы знали в районе Далласа/Форт-Уэрта", я перефразирую — "знали твоё имя и были поклонниками WATCHTOWER. И ты был в списке. Вот и всё". Это был простой ответ, и я подумал: "О, хорошо. Ну, в этом есть логика". Я понял, насколько это была большая честь, когда они взлетели на вершину. И я подумал: "Вау. Эти ребята крутые"».



По словам McMaster'а, в то время, когда ему предложили пройти прослушивание в PANTERA, он и представить себе не мог, что однажды они окажутся столь влиятельной металлической группой:



«Я готов открыть перед вами все карты и скажу, что не в курсе, были ли риффы "Cowboys From Hell" на тот момент готовы или нет. Кто знал, что они перейдут в этот совершенно хардкорный и/или, возможно, создадут свой собственный стиль грув-металла. Мне не очень нравится этот термин, но он стал фишкой. Кроме того, они также могли трэшить. Кто бы мог подумать? Я не подозревал такого, я просто думал, что они что-то вроде глэм-рок-группы, которая выступала с каверами, и это все, что я о них знал... Но я был ослеплён своими переживаниями по поводу WATCHTOWER».







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