DANGEROUS TOYS впервые на виниле выпустили альбом Vitamins And Crash Helmets Live:



"Outlaw"

"Take Me Drunk"

"Queen Of The Nile"

"Bones In The Gutter"

"Sportin' A Woody"

"Scared"

"Teas'n Pleas'n"

"Best Of Friends"

"Angel N U"

"Ten Boots"

"Line 'Em Up"

"Gimme No Lip"

"Gunfighter For Love"

"Promise The Moon"

"Pissed"

"Share The Kill"

"Transmission"

"Dangerous Toys"







