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Manimal

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Новая песня MANIMAL



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Новый альбом шведской хэви-пауэр-метал-группы MANIMAL "Armageddon" будет выпущен 8 октября этого года, спустя три года после выхода яркого и прекрасно встреченного слушателями альбома "Purgatorio".

Новый трек "The Inevitable End" доступен для прослушивания ниже.

Группа MANIMAL (Гётеборг, Швеция) была основана в 2001 году. Альбомы "The Darkest Room" (2009) и "Trapped In The Shadows" (2015) показали, что музыканты способны генерировать новые идеи и привносить современные тенденции в классический пауэр-металл. Новый, четвёртый по счёту альбом группы придётся по вкусу как любителям классического металла, так и более модернового звучания.

Трек-лист:
01. Burn In Hell
02. Armageddon
03. Slaves Of Babylon
04. Forged In Metal
05. Chains Of Fury
06. Evil Soul
07. Path To The Unknown
08. Master Of Pain
09. Insanity
10. The Inevitable End

Состав:
Samuel Nyman — вокал
Henrik Stenroos — гитара
Kenny Boufadene — бас
André Holmqvist — ударные

MANIMAL Share вЂњThe Inevitable EndвЂќ Single; More Armageddon Album Details Revealed



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