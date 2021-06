сегодня



Новая песня MANIMAL



Новый альбом шведской хэви-пауэр-метал-группы MANIMAL "Armageddon" будет выпущен 8 октября этого года, спустя три года после выхода яркого и прекрасно встреченного слушателями альбома "Purgatorio".



Новый трек "The Inevitable End" доступен для прослушивания ниже.



Группа MANIMAL (Гётеборг, Швеция) была основана в 2001 году. Альбомы "The Darkest Room" (2009) и "Trapped In The Shadows" (2015) показали, что музыканты способны генерировать новые идеи и привносить современные тенденции в классический пауэр-металл. Новый, четвёртый по счёту альбом группы придётся по вкусу как любителям классического металла, так и более модернового звучания.



Трек-лист:

01. Burn In Hell

02. Armageddon

03. Slaves Of Babylon

04. Forged In Metal

05. Chains Of Fury

06. Evil Soul

07. Path To The Unknown

08. Master Of Pain

09. Insanity

10. The Inevitable End



Состав:

Samuel Nyman — вокал

Henrik Stenroos — гитара

Kenny Boufadene — бас

André Holmqvist — ударные







+0 -0



просмотров: 131