6 сен 2021



Новое видео MANIMAL



"Burn In Hell", новое видео группы MANIMAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Armageddon, выходящего 8 октября на AFM Records.



Трек-лист:



Трек-лист:

01. Burn In Hell

02. Armageddon

03. Slaves Of Babylon

04. Forged In Metal

05. Chains Of Fury

06. Evil Soul

07. Path To The Unknown

08. Master Of Pain

09. Insanity

10. The Inevitable End







+0 -1



просмотров: 390