Новая песня HEAVEN & EARTH



"Never Dream Of Dying", новая песня группы HEAVEN & EARTH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "V", выход которого запланирован на 16 июля.



Трек-лист:



"Drive"

"Beautiful"

"Never Dream Of Dying"

"Ship Of Fools"

"Poverty"

"Flim Flam Man"

"One In A Million Men"

"Little Black Dress"

"Big Money Little Man"

"Running From The Shadows"

"Nothing To Me"

"At The End Of The Day"







