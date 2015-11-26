Новая песня HEAVEN & EARTH

"Big Money Little Man", новая песня группы HEAVEN & EARTH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "V", выход которого состоялся 16 июля.
Трек-лист:
"Drive"
"Beautiful"
"Never Dream Of Dying"
"Ship Of Fools"
"Poverty"
"Flim Flam Man"
"One In A Million Men"
"Little Black Dress"
"Big Money Little Man"
"Running From The Shadows"
"Nothing To Me"
"At The End Of The Day"
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