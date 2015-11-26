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1 июл 2021
FRANK MARINO прекращает ездить на гастроли
FRANK MARINO опубликовал следующее сообщение:
«С горечью я вынужден объявить о немедленном завершении гастролей и, возможно, всего, что связано с продолжением моей карьеры, в связи с неожиданным и неудовлетворительным состоянием здоровья, не позволяющим мне гастролировать.
Я хочу поблагодарить всех людей, которые поддерживали меня все последние полвека. Я знаю, что многие с нетерпением ждали наших выступлений этой осенью, и я с нетерпением ждал возможности снова выйти на сцену и дать дополнительные концерты, но теперь, похоже, что в отсутствие чудесного выздоровления мой концертный DVD ("Live at the Agora") станет последним концертом в моей жизни. Я прошу всех верующих включить меня в свои молитвы».
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