Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DON DOKKEN: «Lars Ulrich оказался провидцем» 43
*Басовые партии DAVID'a ELLEFSON'a не появятся на новом альбо... 25
*CHRIS ADLER: «Звонок Dave'a изменил мою жизнь» 25
*Видео с текстом от HELLOWEEN 24
*Юбилейное издание METALLICA выйдет осенью 20
[= ||| все новости группы



*

Frank Marino

*
| - |

|||| 1 июл 2021

FRANK MARINO прекращает ездить на гастроли



*
zoom
*
* *
FRANK MARINO опубликовал следующее сообщение:

«С горечью я вынужден объявить о немедленном завершении гастролей и, возможно, всего, что связано с продолжением моей карьеры, в связи с неожиданным и неудовлетворительным состоянием здоровья, не позволяющим мне гастролировать.

Я хочу поблагодарить всех людей, которые поддерживали меня все последние полвека. Я знаю, что многие с нетерпением ждали наших выступлений этой осенью, и я с нетерпением ждал возможности снова выйти на сцену и дать дополнительные концерты, но теперь, похоже, что в отсутствие чудесного выздоровления мой концертный DVD ("Live at the Agora") станет последним концертом в моей жизни. Я прошу всех верующих включить меня в свои молитвы».

FRANK MARINO Announces



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Xdynamite


1 июл 2021, 20:46		Фрэнк уже много лет страдает от адгезивного капсулита плеча, и, скорее всего, это останется с ним до конца жизни, увы.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 363

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом