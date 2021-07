3 июл 2021



Концертный релиз THE GHOST INSIDE выйдет летом



THE GHOST INSIDE выпустят в цифровом варианте тридцатого июля и на виниле в январе концертную пластинку "Rise From The Ashes: Live At The Shrine", запись которой проходила на выступлении в Лос-Анджелесе в 2019 году.



Трек-лист:



01. Intro



02. Avalanche



03. Unspoken



04. The Great Unknown



05. Dear Youth (Day 52)



06. Out Of Control



07. Outlive



08. Greater Distance



09. Between the Lines



10. Phoenix Flame



11. Thirty Three



12. Mercy



13. Shiner



14. Dark Horse



15. The Other Half



16. Chrono



17. Move Me



18. White Light



19. Faith Or Forgiveness



20. Engine 45







