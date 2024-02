сегодня



Новая песня THE GHOST INSIDE



"Wash It Away", новая песня группы THE GHOST INSIDE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Searching For Solace",, выход которого запланирован на 19 апреля в цифровом варианте и седьмого июня на физическом носителе:



01. Going Under

02. Death Grip

03. Light Years

04. Secret

05. Split

06. Wash It Away

07. Cityscapes

08. Earn It

09. Wrath

10. Reckoning

11. Breathless







+0 -0



просмотров: 94