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James Robledo

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3 июл 2021 : 		 Новое видео ROBLEDO
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Новое видео ROBLEDO



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"Wanted Man", новое видео группы ROBLEDO, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома "Wanted Man", выходящего 17 сентября на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

"Heart's The Only Enemy"
"Wanted Man"
"Quicksand"
"Dreams Deceive"
"Hate Like You"
"Shelter From Pain"
"Alone Again"
"Higher Scope"
"The Good Will Rise"
"The Holy Book"
"Where Eagles Dare To Fly"

ROBLEDO To Release Wanted Man Album In September; Title Track Music Video Streaming



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