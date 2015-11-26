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Новое видео ROBLEDO
"Wanted Man", новое видео группы ROBLEDO, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома "Wanted Man", выходящего 17 сентября на Frontiers Music Srl.
Трек-лист:
"Heart's The Only Enemy"
"Wanted Man"
"Quicksand"
"Dreams Deceive"
"Hate Like You"
"Shelter From Pain"
"Alone Again"
"Higher Scope"
"The Good Will Rise"
"The Holy Book"
"Where Eagles Dare To Fly"
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