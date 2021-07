все новости группы







Новое видео ROBLEDO



"Wanted Man", новое видео группы ROBLEDO, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома "Wanted Man", выходящего 17 сентября на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Heart's The Only Enemy"

"Wanted Man"

"Quicksand"

"Dreams Deceive"

"Hate Like You"

"Shelter From Pain"

"Alone Again"

"Higher Scope"

"The Good Will Rise"

"The Holy Book"

"Where Eagles Dare To Fly"







