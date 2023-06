8 июн 2023



Новое видео ROBLEDO



"Real World" новое видео группы ROBLEDO, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Broken Soul", выходящего на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Broken Soul"

"Real World"

"Right Now, Right Here"

"Fire"

"Over"

"Every Day"

"My Own Hope"

"Victims With No Crime"

"Dead City Lights"

"Run And Hide"

"To The End"







