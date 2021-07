сегодня



Вокалист ICE NINE KILLS в новом треке EVA UNDER FIRE



Blow, новое видео группы EVA UNDER FIRE при участии Spencer'a Charnas'a из ICE NINE KILLS, доступно для просмотра ниже. Этот трек войдёт в саундтрек "The Retaliators".







