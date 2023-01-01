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Eva Under Fire

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Новое видео EVA UNDER FIRE



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Unstoppable feat. Cory Marks, новое видео EVA UNDER FIRE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из делюкс-весрии альбома “Love, Drugs & Misery”:

01. “Blow” (feat. Spencer Charnas of Ice Nine Kills)
02. “Unstoppable”
03. “With Or Without You”
04. “Another Shot Through The Heart”
05. “Misery”
06. “The Strong”
07. “Death Of Me”
08. “Ghost”
09. “Coming For Blood” (feat. Matt Brandyberry of From Ashes To New)
10. “Comatose” (feat. Jonathan Dörr formerly of Ego Kill Talent)
11. “Give Me A Reason”
12. “I Will Fight” (2023 Version)
13. “Devil In Disguise”
14. “Come Undone”
15. “Separate Ways” (Journey cover)
16. “War Pigs” (Black Sabbath cover)
17. “The Strong” (Acoustic)
18. “Blow” (Acoustic)
19. “Comatose” (EUF version)
20. “Unstoppable” (feat. Cory Marks)
21. “Give Me A Reason” (feat. Cory Marks)
22. “Coming For Blood” (Noise Machine Remix)
23. “Heroin(e)” (Noise Machine Remix)
24. “Comatose” (Noise Machine Remix)
25. “Unstoppable” (Noise Machine Remix)




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