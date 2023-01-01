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Eva Under Fire
США
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Myspace:
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14 авг 2023
:
Новое видео EVA UNDER FIRE
18 апр 2023
:
Кавер-версия BLACK SABBATH от EVA UNDER FIRE
2 ноя 2022
:
Новое видео EVA UNDER FIRE
29 сен 2022
:
Новое видео EVA UNDER FIRE
21 апр 2022
:
Кавер-версия JOURNEY от EVA UNDER FIRE
4 дек 2021
:
Новое видео EVA UNDER FIRE
3 июл 2021
:
Вокалист ICE NINE KILLS в новом треке EVA UNDER FIRE
сегодня
Новое видео EVA UNDER FIRE
Unstoppable feat. Cory Marks, новое видео EVA UNDER FIRE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из делюкс-весрии альбома “Love, Drugs & Misery”:
01. “Blow” (feat. Spencer Charnas of Ice Nine Kills)
02. “Unstoppable”
03. “With Or Without You”
04. “Another Shot Through The Heart”
05. “Misery”
06. “The Strong”
07. “Death Of Me”
08. “Ghost”
09. “Coming For Blood” (feat. Matt Brandyberry of From Ashes To New)
10. “Comatose” (feat. Jonathan Dörr formerly of Ego Kill Talent)
11. “Give Me A Reason”
12. “I Will Fight” (2023 Version)
13. “Devil In Disguise”
14. “Come Undone”
15. “Separate Ways” (Journey cover)
16. “War Pigs” (Black Sabbath cover)
17. “The Strong” (Acoustic)
18. “Blow” (Acoustic)
19. “Comatose” (EUF version)
20. “Unstoppable” (feat. Cory Marks)
21. “Give Me A Reason” (feat. Cory Marks)
22. “Coming For Blood” (Noise Machine Remix)
23. “Heroin(e)” (Noise Machine Remix)
24. “Comatose” (Noise Machine Remix)
25. “Unstoppable” (Noise Machine Remix)
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