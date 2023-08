Новое видео EVA UNDER FIRE

EVA UNDER FIRE



Unstoppable feat. Cory Marks, EVA UNDER FIRE, . - Love, Drugs & Misery:



01. Blow (feat. Spencer Charnas of Ice Nine Kills)

02. Unstoppable

03. With Or Without You

04. Another Shot Through The Heart

05. Misery

06. The Strong

07. Death Of Me

08. Ghost

09. Coming For Blood (feat. Matt Brandyberry of From Ashes To New)

10. Comatose (feat. Jonathan Dörr formerly of Ego Kill Talent)

11. Give Me A Reason

12. I Will Fight (2023 Version)

13. Devil In Disguise

14. Come Undone

15. Separate Ways (Journey cover)

16. War Pigs (Black Sabbath cover)

17. The Strong (Acoustic)

18. Blow (Acoustic)

19. Comatose (EUF version)

20. Unstoppable (feat. Cory Marks)

21. Give Me A Reason (feat. Cory Marks)

22. Coming For Blood (Noise Machine Remix)

23. Heroin(e) (Noise Machine Remix)

24. Comatose (Noise Machine Remix)

25. Unstoppable (Noise Machine Remix)







+0 -0



: 100