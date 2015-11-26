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Robin Red

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|||| 5 июл 2021

Новая песня ROBIN RED



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"Don't Leave Me (With A Broken Heart)", новая песня ROBIN RED, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома, выход которого запланирован на 17 сентября на Frontiers Music Srl:

“Don’t Leave Me (With A Broken Heart)”
“(I’m A) Bad Habit”
“Everlyn”
“Freedom”
“Midnight Rain”
“Can’t Get Enough”
“Reason To Survive”
“Heart Of Stone”
“Nitelife”
“Head Over Heels”
“Livin’ Dead”
“Living For”

ROBIN RED вЂ“ Debut Solo Album Out On Frontiers Records Srl in September; First Single Streaming



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