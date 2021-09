сегодня



Новая песня ROBIN RED



“Nitelife”, новая песня ROBIN RED, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома, выход которого запланирован на 17 сентября на Frontiers Music Srl:



“Don’t Leave Me (With A Broken Heart)”

“(I’m A) Bad Habit”

“Everlyn”

“Freedom”

“Midnight Rain”

“Can’t Get Enough”

“Reason To Survive”

“Heart Of Stone”

“Nitelife”

“Head Over Heels”

“Livin’ Dead”

“Living For”







