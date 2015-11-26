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Новая песня ROBIN RED
“Nitelife”, новая песня ROBIN RED, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома, выход которого запланирован на 17 сентября на Frontiers Music Srl:
“Don’t Leave Me (With A Broken Heart)”
“(I’m A) Bad Habit”
“Everlyn”
“Freedom”
“Midnight Rain”
“Can’t Get Enough”
“Reason To Survive”
“Heart Of Stone”
“Nitelife”
“Head Over Heels”
“Livin’ Dead”
“Living For”
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