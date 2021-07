8 июл 2021



Группа PARALANDRA работает над новым альбомом



Группа PARALANDRA, в состав которой входит Casandra Carson из The L.I.F.E. Project, находится в студии, где проходит запись нового материала вместе с продюсером Michael'ом "Elvis" Baskette'ом (Alter Bridge, Slash Featuring Myles Kennedy And The Conspirators, Sevendust).







+0 -0



просмотров: 239