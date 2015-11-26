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Новый альбом PARALANDRA выйдет осенью
Группа PARALANDRA, в состав которой входит Casandra Carson из The L.I.F.E. Project, выпустит новую работу, получившую название "Street Magic", 22 октября.
Трек-лист:
"Can't Quench The Fire"
"Only Human"
"Repeat Offender"
"Gypsy Rose"
"Despicable"
"For The Record"
"Walk Away"
"Weightless"
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