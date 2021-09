сегодня



Новый альбом PARALANDRA выйдет осенью



Группа PARALANDRA, в состав которой входит Casandra Carson из The L.I.F.E. Project, выпустит новую работу, получившую название "Street Magic", 22 октября.



Трек-лист:



"Can't Quench The Fire"

"Only Human"

"Repeat Offender"

"Gypsy Rose"

"Despicable"

"For The Record"

"Walk Away"

"Weightless"







+0 -0



просмотров: 303