Новое видео GOST



"Bound By The Horror", новое видео группы GOST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Rites Of Love And Reverence", выходящего тринадцатого августа в следующих вариантах:



- Gatefold black LP+CD

- Gatefold neon yellow LP+CD (200) only available at centurymedia.store

- Gatefold transp. orange LP+CD (300) available at CM Distro Wholesale EU

- Digital Album



Трек-лист:



"Bell, Book And Candle" (feat. Bitchcraft)

"Bound By The Horror"

"The Fear"

"A Fleeting Whisper"

"We Are The Crypt"

"Blessed Be"

"November Is Death" (feat. Bitchcraft)

"Embrace The Blade"

"Coven"

"Burning Thyme"







