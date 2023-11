сегодня



Новое видео GOST



"Judgement / Prophecy", новое видео группы GOST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Prophecy, релиз которого намечен на Metal Blade на восьмое марта:



"Judgment"

"Prophecy"

"Death In Bloom"

"Deceiver"

"Obituary"

"Temple Of Tears"

"Decadent Decay"

"Widow Song"

"Golgotha"

"Digital Death"

"Shelter"

"Through The Water"

"Leviathan"







