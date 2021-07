сегодня



FIREHOUSE выступили с вокалистом LAST IN LINE



Вокалист FIREHOUSE не смог принять участие в рамках концерта в Moline, Illinois из-за внезапной болезни и его место временно занял вокалист LAST IN LINE Andrew Freeman. Видео с этого концерта доступно ниже.



















