Вокалист FIREHOUSE готовится к операции

Вокалист FIREHOUSE CJ SNARE опубликовал следующее сообщение:
«Обращаюсь ко всем нашим поклонникам. С огромным сожалением сообщаю вам, что по предписанию врача я не буду выступать с группой до тех пор, пока не восстановлюсь после предстоящей операции в брюшной полости.
Мы отложим и перенесем несколько ближайших концертов. В то же время будет несколько концертов с участием временного вокалиста. Я призываю вас прийти и зажечь вместе с FIREHOUSE до моего возвращения.
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