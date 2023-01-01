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Вокалист FIREHOUSE готовится к операции



Вокалист FIREHOUSE CJ SNARE опубликовал следующее сообщение:



«Обращаюсь ко всем нашим поклонникам. С огромным сожалением сообщаю вам, что по предписанию врача я не буду выступать с группой до тех пор, пока не восстановлюсь после предстоящей операции в брюшной полости.



Мы отложим и перенесем несколько ближайших концертов. В то же время будет несколько концертов с участием временного вокалиста. Я призываю вас прийти и зажечь вместе с FIREHOUSE до моего возвращения.



Спасибо за поддержку и понимание!»











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