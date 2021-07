21 июл 2021



Новая песня THE UGLY KINGS



"The Devil Comes With A Smile", новая песня группы THE UGLY KINGS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Strange, Strange Times", выход которого запланирован на 13 августа на Napalm Records в следующих вариантах:



- CD Digipack

- 1LP Gatefold Black

- 1LP Gatefold Transparent Yellow w/ Red Marble (Napalm mailorder only - limited to 100)

- 1LP Gatefold Rose Gold (Napalm mailorder only - limited to 200)

- Digital Album



Трек-лист:



"Strange, Strange Times"

"Technodrone"

"Do You Feel Like You're Paranoid?"

"In The Shadows"

"Last Man Left Alive"

"Lawman"

"Electric Lady (My Kryptonite)"

"The Devil Comes With A Smile"

"Mr. Hyde"

"Another Fucking Day"







