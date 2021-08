11 авг 2021



Новое видео THE UGLY KINGS



"Strange, Strange Times", новое видео группы THE UGLY KINGS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Strange, Strange Times", выходящего 13 августа на Napalm Records в следующих вариантах:



- CD Digipack

- 1LP Gatefold Black

- 1LP Gatefold Transparent Yellow w/ Red Marble (Napalm mailorder only - limited to 100)

- 1LP Gatefold Rose Gold (Napalm mailorder only - limited to 200)

- Digital Album



Трек-лист:



"Strange, Strange Times"

"Technodrone"

"Do You Feel Like You're Paranoid?"

"In The Shadows"

"Last Man Left Alive"

"Lawman"

"Electric Lady (My Kryptonite)"

"The Devil Comes With A Smile"

"Mr. Hyde"

"Another Fucking Day"







