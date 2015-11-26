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Новое видео MORDRED
"All Eyes On The Prize", новое видео группы MORDRED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Dark Parade, выходящего 23 июля на M-Theory Audio:
"Demonic #7"
"Malignancy"
"I Am Charlie"
"Dragging For Bodies"
"The Dark Parade"
"All Eyes On The Prize"
"Dented Lives"
"Smash Goes The Bottle"
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