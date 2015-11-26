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Новое видео MORDRED



"All Eyes On The Prize", новое видео группы MORDRED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Dark Parade, выходящего 23 июля на M-Theory Audio:



"Demonic #7"

"Malignancy"

"I Am Charlie"

"Dragging For Bodies"

"The Dark Parade"

"All Eyes On The Prize"

"Dented Lives"

"Smash Goes The Bottle"

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