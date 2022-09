20 сен 2022



Вокалист TESTAMENT в новом видео MORDRED



"Demonic #7", новое видео группы MORDRED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Dark Parade:



"Demonic #7"

"Malignancy"

"I Am Charlie"

"Dragging For Bodies"

"The Dark Parade"

"All Eyes On The Prize"

"Dented Lives"

"Smash Goes The Bottle"







