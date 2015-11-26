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Новый альбом THRICE выйдет осенью
THRICE выпустят новую работу, получившую название "Horizons/East", семнадцатого сентября на Epitaph Records. Первый сингл из этой пластинки, "Scavengers", доступен для прослушивания ниже.
Трек-лист:
01. The Color Of The Sky
02. Scavengers
03. Buried In The Sun
04. Northern Lights
05. Summer Set Fire To The Rain
06. Still Life
07. The Dreamer
08. Robot Soft Exorcism
09. Dandelion Wine
10. Unitive/East
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