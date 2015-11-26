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Новый альбом THRICE выйдет осенью



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THRICE выпустят новую работу, получившую название "Horizons/East", семнадцатого сентября на Epitaph Records. Первый сингл из этой пластинки, "Scavengers", доступен для прослушивания ниже.

Трек-лист:

01. The Color Of The Sky

02. Scavengers

03. Buried In The Sun

04. Northern Lights

05. Summer Set Fire To The Rain

06. Still Life

07. The Dreamer

08. Robot Soft Exorcism

09. Dandelion Wine

10. Unitive/East

THRICE To Release 'Horizons/East' Album In September





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