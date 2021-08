сегодня



Новое видео THRICE



THRICE выпустят новую работу, получившую название "Horizons/East", семнадцатого сентября на Epitaph Records.



Трек-лист:



01. The Color Of The Sky



02. Scavengers



03. Buried In The Sun



04. Northern Lights



05. Summer Set Fire To The Rain



06. Still Life



07. The Dreamer



08. Robot Soft Exorcism



09. Dandelion Wine



10. Unitive/East



Видео на "Robot Soft Exorcism" доступно для просмотра ниже.



















+0 -1



просмотров: 257