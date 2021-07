сегодня



Видео с текстом от CRUZH



CRUZH опубликовали официальное видео с текстом на песню “Tropical Thunder”, которая взята из выходящего в этом году альбома Tropical Thunder:



“Tropical Thunder”

“We Go Together”

“Turn Back Time”

“Are You Ready?”

“Cady”

“New York Nights”

“All You Need”

“Line In The Sand”

“Moonshine Bayou”

“Paralyzed”

“R.J.C.”







+0 -0



просмотров: 176