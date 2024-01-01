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Cruzh
Швеция
Hard 'n' Heavy
-
Facebook:
https://www.facebook.com/cruzhofficial/
26 янв 2024
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Новая песня CRUZH
8 авг 2021
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Видео с текстом от CRUZH
22 июл 2021
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Видео с текстом от CRUZH
17 июн 2021
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Новая песня CRUZH
22 авг 2019
:
CRUZH представили нового вокалиста
27 авг 2016
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Новое видео CRUZH
18 авг 2016
:
Новая песня CRUZH
4 авг 2016
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Новая песня CRUZH
21 июл 2016
:
Новая песня CRUZH
16 июн 2016
:
Первое видео CRUZH
1 июн 2016
:
Дебютный альбом CRUZH выйдет в августе
сегодня
Новая песня CRUZH
"FL89", новая песня группы CRUZH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Jungle Revolution, выход которого запланирован на 22 марта:
“The Jungle Revolution”
“Angel Dust”
“FL89”
“Killing In The Name Of Love”
“SkullCruzher”
“At The Radio Station”
“Split Personality”
“Sold Your Soul”
“From Above”
“Winner”
“Gimme Anarchy”
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Сообщений нет