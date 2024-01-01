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*DON DOKKEN: «Сейчас нельзя хвалить буфера» 141
*Йе в BURZUM 46
*WINTERSUN закончили Time II 25
*Новая песня JUDAS PRIEST 24
*BECKY BALDWIN стала новым членом MERCYFUL FATE 22
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Cruzh

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Новая песня CRUZH



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"FL89", новая песня группы CRUZH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Jungle Revolution, выход которого запланирован на 22 марта:

“The Jungle Revolution”
“Angel Dust”
“FL89”
“Killing In The Name Of Love”
“SkullCruzher”
“At The Radio Station”
“Split Personality”
“Sold Your Soul”
“From Above”
“Winner”
“Gimme Anarchy”

CRUZH Announce The Jungle Revolution Album; First Single вЂњFL89вЂќ Streaming




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