Новая песня CRUZH



"FL89", новая песня группы CRUZH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Jungle Revolution, выход которого запланирован на 22 марта:



“The Jungle Revolution”

“Angel Dust”

“FL89”

“Killing In The Name Of Love”

“SkullCruzher”

“At The Radio Station”

“Split Personality”

“Sold Your Soul”

“From Above”

“Winner”

“Gimme Anarchy”







