Arts
 ENG
Search / Ïîèñê
LOGIN
  register

Ïîèñê ïî íîâîñòÿì O
Ôðàçà, èìÿ ãðóïïû
Ãðóïïû â ñòèëå
 
Ïîäñòèëü		  
Îñíîâíîé ñòèëü
Äàòà : ñ ïî  
Íîâîñòè
O <- TOP5 <-
*Íîâûé àëüáîì IRON MAIDEN âûéäåò îñåíüþ 167
*Óãàäàé áàñèñòà MEGADETH 61
*Íîâîå âèäåî IRON MAIDEN 58
*Íîâîå âèäåî RAGE 55
*Íîâîå âèäåî U.D.O. 40
[= ||| âñå íîâîñòè ãðóïïû



*

MØL

*
| - |

|||| 23 èþë 2021

Íîâîå âèäåî MØL



*
zoom
*
* *
"Photophobic", íîâîå âèäåî ãðóïïû MØL, äîñòóïíî äëÿ ïðîñìîòðà íèæå. Ýòà ïåñíÿ âçÿòà èç àëüáîìà Diorama, âûõîäÿùåãî ïÿòîãî íîÿáðÿ íà Nuclear Blast.

MÃ˜L Unveil Cover Artwork For New Album; Official Video For First Single "Photophobic" Streaming



Like!+1Dislike!-0


ÊîììåíòàðèèÑêðûòü/ïîêàçàòü

Ñîîáùåíèé íåò



Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).


ïðîñìîòðîâ: 129

||| =]
[=     =]
/\\Ââåðõ
Ðåéòèíã@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Åñëè âû íàøëè íà ýòîé ñòðàíèöå îøèáêó èëè åñòü êîììåíòàðèè è ïîæåëàíèÿ, òî ñîîáùèòå íàì îá ýòîì