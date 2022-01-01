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Âèäåî
Êîíöåðòû
Ðåïîðòàæè
Ãðóïïû
Ðåöåíçèè
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Ññûëêè
Êîíòàêòû
ROB HALFORD: «Ãëýì îòêðûë íàì ìàëåíüêóþ ùåëü»
53
Óìåð Äýí Ìàêêàôåðòè
43
CORONER íà÷íóò çàïèñü çèìîé
32
ZAKK — îá ó÷àñòèè â êîíöåðòàõ PANTERA: «×òî áû ÿ íè äåëàë, ý...
13
DAVID ELLEFSON: «KINGS OF THRASH ðàáîòàþò è íàä ñòóäèéíûì, è...
9
DAVE LOMBARDO ñûãðàë áû ñ ãèòàðèñòîì SLAYER?
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Íîâàÿ ïåñíÿ AMORPHIS
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JUDAS PRIEST ââåëè â ÇÑÐíÐ
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Âèäåî ñ òåêñòîì îò SKID ROW
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Íîâàÿ ïåñíÿ IN THE WOODS...
5
Ôðàçà, èìÿ ãðóïïû
Ãðóïïû â ñòèëå
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53
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9
âñå íîâîñòè ãðóïïû
MØL
Äàíèÿ
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https://moeldk.bandcamp.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/moeldk/
9 íîÿ 2022
:
Èíñòðóìåíòàëüíûé àëüáîì îò MØL
18 àâã 2022
:
Íîâîå âèäåî MØL
8 íîÿ 2021
:
Íîâîå âèäåî MØL
1 îêò 2021
:
Íîâîå âèäåî MØL
1 ñåí 2021
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Íîâîå âèäåî MØL
23 èþë 2021
:
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19 ìàð 2021
:
Êîíöåðòíîå âèäåî MØL
27 ôåâ 2021
:
Êîíöåðòíîå âèäåî MØL
5 ôåâ 2021
:
Íîâîå âèäåî MØL
11 ÿíâ 2021
:
Íîâîå âèäåî MØL
ñåãîäíÿ
Èíñòðóìåíòàëüíûé àëüáîì îò MØL
MØL âûïóñòèëè â öèôðîâîì âàðèàíòå (íà âèíèëå îí âûéäåò ïîçæå) èíñòðóìåíòàëüíóþ âåðñèþ àëüáîìà "Diorama", à òàêæå îïóáëèêîâàëè âèäåî ê îäíîìó èç òðåêîâ.
Òðåê-ëèñò:
"Fraktur"
"Photophobic"
"Serf"
"Vestige"
"Redacted"
"Itinerari"
"Tvesind"
"Diorama"
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Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî
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ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç
ñîöèàëüíûå ñåòè
(èêîíêè ââåðõó ñàéòà).
Ñîîáùåíèé íåò
ïðîñìîòðîâ: 157
1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Åñëè âû íàøëè íà ýòîé ñòðàíèöå îøèáêó èëè åñòü êîììåíòàðèè è ïîæåëàíèÿ, òî
ñîîáùèòå íàì îá ýòîì
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Êîíòàêòû
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