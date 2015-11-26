Новая песня THY ROW

"Horizons", новая песня группы THY ROW, в состав которой входит вокалист EVERFROST Mikael Salo, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Unchained", выход которого запланирован на 24 сентября на Rockshots Records / Rubicon Music (Japan).
Трек-лист:
“Road Goes On”
“The Round”
“Unchained”
“Horizons”
“Hidebound”
“Just Fine”
“Down On My Knees”
“The Downfall, Part 1: Killing All Inside”
“The Downfall, Part 2: Beyond Reason”
“The Downfall, Part 3: Fragments of Memory”
“Blue Blood” (X Japan cover – Japanese bonus track)
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