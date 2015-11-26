Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом IRON MAIDEN выйдет осенью 171
*Угадай басиста MEGADETH 63
*Новое видео IRON MAIDEN 58
*Новое видео RAGE 55
*Новое видео U.D.O. 41
[= ||| все новости группы



*

Thy Row

*
| - |

|||| сегодня

Новая песня THY ROW



*
zoom
*
* *
"Horizons", новая песня группы THY ROW, в состав которой входит вокалист EVERFROST Mikael Salo, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Unchained", выход которого запланирован на 24 сентября на Rockshots Records / Rubicon Music (Japan).

Трек-лист:

“Road Goes On”
“The Round”
“Unchained”
“Horizons”
“Hidebound”
“Just Fine”
“Down On My Knees”
“The Downfall, Part 1: Killing All Inside”
“The Downfall, Part 2: Beyond Reason”
“The Downfall, Part 3: Fragments of Memory”
“Blue Blood” (X Japan cover – Japanese bonus track)

THY ROW Feat. EVERFROST Singer Share New Single вЂњHorizonsвЂќ



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 84

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом