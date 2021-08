30 авг 2021



Новое видео THY ROW



"The Downfall, Part 3: Fragments Of Memory", новое видео группы THY ROW, в состав которой входит вокалист EVERFROST Mikael Salo, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Unchained", выход которого запланирован на 24 сентября на Rockshots Records / Rubicon Music (Japan).



Трек-лист:



“Road Goes On”

“The Round”

“Unchained”

“Horizons”

“Hidebound”

“Just Fine”

“Down On My Knees”

“The Downfall, Part 1: Killing All Inside”

“The Downfall, Part 2: Beyond Reason”

“The Downfall, Part 3: Fragments of Memory”

“Blue Blood” (X Japan cover – Japanese bonus track)







