Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом IRON MAIDEN выйдет осенью 172
*Новое видео IRON MAIDEN 58
*Новое видео RAGE 55
* Гитарист SEPULTURA считает, что отказ от алкоголя был одним... 41
*Новое видео U.D.O. 41
[= ||| все новости группы



*

Hooded Menace

*



29 июл 2021 : 		 Новая песня HOODED MENACE

24 июн 2021 : 		 Новая песня HOODED MENACE

5 ноя 2020 : 		 HOODED MENACE в студии

31 янв 2018 : 		 Новый альбом HOODED MENACE доступен для прослушивания

27 окт 2015 : 		 Новый альбом HOODED MENACE доступен для прослушивания

12 окт 2015 : 		 Новая песня HOODED MENACE

28 авг 2015 : 		 Новый альбом HOODED MENACE выйдет в октябре

12 мар 2015 : 		 HOODED MENACE готовы к студийной работе

26 ноя 2014 : 		 Сборник синглов HOODED MENACE выйдет в декабре

1 окт 2012 : 		 Новое видео HOODED MENACE

12 сен 2012 : 		 Новая песня HOODED MENACE

6 сен 2012 : 		 Семплы новых песен HOODED MENACE

25 авг 2012 : 		 Видео с текстом от HOODED MENACE

25 июл 2012 : 		 Новая песня HOODED MENACE

22 июл 2012 : 		 Трейлер нового альбома HOODED MENACE

25 июн 2011 : 		 HOODED MENACE на RELAPSE RECORDS

27 янв 2010 : 		 HOODED MENACE завершили запись нового альбома
| - |

|||| сегодня

Новая песня HOODED MENACE



*
zoom
*
* *
"Those Who Absorb The Night", новая песня группы HOODED MENACE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Tritonus Bell", выход которого запланирован на 27 августа на Season Of Mist.

Трек-лист:

"Chthonic Exordium"
"Chime Diabolicus"
"Blood Ornaments"
"Those who absorb the Night"
"Corpus Asunder"
"Scattered into Dark"
"Instruments of Somber Finality"
"The Torture Never Stops" (W.A.S.P. cover) (Bonus Track)




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 67

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом