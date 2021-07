сегодня



Новая песня HOODED MENACE



"Those Who Absorb The Night", новая песня группы HOODED MENACE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Tritonus Bell", выход которого запланирован на 27 августа на Season Of Mist.



Трек-лист:



"Chthonic Exordium"

"Chime Diabolicus"

"Blood Ornaments"

"Those who absorb the Night"

"Corpus Asunder"

"Scattered into Dark"

"Instruments of Somber Finality"

"The Torture Never Stops" (W.A.S.P. cover) (Bonus Track)







