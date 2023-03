17 мар 2023



HOODED MENACE остались на Season Of Mist



HOODED MENACE продлили соглашение с Season Of Mist, на котором в этом году состоится релиз нового альбома.



«Мы с нетерпением ждем продолжения сотрудничества с Season of Mist, чтобы выпустить новую музыку HOODED MENACE! Для нас это первый случай перезаключения контракта с каким-либо лейблом, так что это говорит о многом. Поскольку мы больше не играем вживую, а вернулись к роли исключительно "студийной группы" — как и было задумано в самом начале существования HOODED MENACE — мы решили расстаться с Teemu Hannonen (ритм-гитара) в добром ключе и продолжить работу в составе трех человек».





