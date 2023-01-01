Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 15
*Видео с текстом от METALLICA 14
*Новый сезон Бивиса и Баттхеда выйдет весной 11
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 9
*DAVE MUSTAINE рад возвращению бывшего в MEGADETH 8
*Лидер MEGADETH — о трудностях с исполнением определённых нот 8
*Как MARTY FRIEDMAN прослушивался в MEGADETH 8
*JASON BONHAM: «Я был настоящим олимпийским чемпионом по алка... 7
*Новая песня KILLING JOKE 7
*Бывший барабанщик MOTÖRHEAD категорически против пения ... 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 15
*Видео с текстом от METALLICA 14
*Новый сезон Бивиса и Баттхеда выйдет весной 11
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 9
*DAVE MUSTAINE рад возвращению бывшего в MEGADETH 8
[= ||| все новости группы



*

Hooded Menace

*



17 мар 2023 : 		 HOODED MENACE остались на Season Of Mist

27 авг 2021 : 		 Новый альбом HOODED MENACE доступен для прослушивания

29 июл 2021 : 		 Новая песня HOODED MENACE

24 июн 2021 : 		 Новая песня HOODED MENACE

5 ноя 2020 : 		 HOODED MENACE в студии

31 янв 2018 : 		 Новый альбом HOODED MENACE доступен для прослушивания

27 окт 2015 : 		 Новый альбом HOODED MENACE доступен для прослушивания

12 окт 2015 : 		 Новая песня HOODED MENACE

28 авг 2015 : 		 Новый альбом HOODED MENACE выйдет в октябре

12 мар 2015 : 		 HOODED MENACE готовы к студийной работе

26 ноя 2014 : 		 Сборник синглов HOODED MENACE выйдет в декабре

1 окт 2012 : 		 Новое видео HOODED MENACE

12 сен 2012 : 		 Новая песня HOODED MENACE

6 сен 2012 : 		 Семплы новых песен HOODED MENACE

25 авг 2012 : 		 Видео с текстом от HOODED MENACE

25 июл 2012 : 		 Новая песня HOODED MENACE

22 июл 2012 : 		 Трейлер нового альбома HOODED MENACE

25 июн 2011 : 		 HOODED MENACE на RELAPSE RECORDS

27 янв 2010 : 		 HOODED MENACE завершили запись нового альбома
| - |

|||| 17 мар 2023

HOODED MENACE остались на Season Of Mist



zoom
HOODED MENACE продлили соглашение с Season Of Mist, на котором в этом году состоится релиз нового альбома.

«Мы с нетерпением ждем продолжения сотрудничества с Season of Mist, чтобы выпустить новую музыку HOODED MENACE! Для нас это первый случай перезаключения контракта с каким-либо лейблом, так что это говорит о многом. Поскольку мы больше не играем вживую, а вернулись к роли исключительно "студийной группы" — как и было задумано в самом начале существования HOODED MENACE — мы решили расстаться с Teemu Hannonen (ритм-гитара) в добром ключе и продолжить работу в составе трех человек».



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 165

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом