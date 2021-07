сегодня



Новое видео DARK THE SUNS



"Enkelsiipi", новое видео группы DARK THE SUNS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома Suru Raivosi Sydämeni Pimeydessä, выпущенного девятого апреля на Inverse Records.



Трек-лист:



"Spirit In The Dark"

"Everywhere"

"Suru Raivosi Sydämeni Pimeydessä"

"Hope In Our Hands"

"The Secrets Of Time"

"Seeker"

"Storm Of Fire"

"Taivas Itki Tulta"

"Shadows In The Void"

"Enkelsiipi"







+0 -0



просмотров: 149