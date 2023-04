5 апр 2023



Новое видео DARK THE SUNS



"Raven" feat. Paavo Laapotti (Before The Dawn & Defiled Serenity), новое видео DARK THE SUNS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Raven And The Nightsky, выход которого намечен на Inverse Records.

