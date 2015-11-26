Бывший из DRAGONFORCE / BAL-SAGOTH и FRASER EDWARDS мутят вместе
FRASER EDWARDS опубликовал следующее сообщение:
«Легендарный ударник Dave Mackintosh (DragonForce, Bal-Sagoth) и ваш покорный слуга решили начать работу над новым проектом! Мы пока без понятия, что это будет, но полны решимости создать что-то новое, захватывающее и, что очень важно — очень цепляющее! Надеюсь, вы присоединитесь к нам на этом пути!»
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