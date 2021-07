сегодня



Новое видео THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA



"Chardonnay Nights", новое видео группы THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Aeromantic II, выход которого запланирован на третье сентября.



Трек-лист:



"Violent Indigo"

"Midnight Marvelous"

"How Long"

"Burn For Me"

"Chardonnay Nights"

"Change"

"Amber Through A Window"

"I Will Try"

"You Belong To The Night"

"Zodiac"

"White Jeans"

"Moonlit Skies"

"Reach Out"







