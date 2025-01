сегодня



Новая песня THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA



"Give Us The Moon", новая песня группы THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Give Us The Moon, выход которого запланирован на 31 января на Napalm Records:



"Final Call" (Intro)

"Stratus"

"Shooting Velvet"

"Like The Beating Of A Heart"

"Melbourne, May I?"

"Miraculous"

"Paloma"

"Cosmic Tide"

"Give Us The Moon"

"A Paris Point Of View"

"Runaways"

"Way To Spend The Night"

"Stewardess, Empress, Hot Mess (And The Captain Of Pain)"







+0 -0



просмотров: 23