29 июл 2021



Умер вокалист RITUAL STEEL



Группа RITUAL STEEL сообщила о смерти вокалиста Джона Кейсона (также из EXILED), состоявшего в команде с 2006 года:



«15 июля наш многолетний вокалист и металлический брат Джон Кейсон скончался после непродолжительной тяжелой болезни в возрасте 49 лет. Он пел на последних трех альбомах Ritual Steel, на нашем сингле "Knights of Steel" и на двух песнях с сэмплера Metal Or Death! Также на сплит-LP 2003 года Z-IRON.



Он был одним из самых профессиональных и приятных музыкантов, которых мы когда-либо встречали. Уверены, что однажды мы снова будем зажигать вместе на небесах! Покойся с миром, брат!»

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