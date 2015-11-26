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Ritual Steel

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Страна
GermanyГермания
Стиль
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|||| 29 июл 2021

Умер вокалист RITUAL STEEL



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Группа RITUAL STEEL сообщила о смерти вокалиста Джона Кейсона (также из EXILED), состоявшего в команде с 2006 года:

«15 июля наш многолетний вокалист и металлический брат Джон Кейсон скончался после непродолжительной тяжелой болезни в возрасте 49 лет. Он пел на последних трех альбомах Ritual Steel, на нашем сингле "Knights of Steel" и на двух песнях с сэмплера Metal Or Death! Также на сплит-LP 2003 года Z-IRON.

Он был одним из самых профессиональных и приятных музыкантов, которых мы когда-либо встречали. Уверены, что однажды мы снова будем зажигать вместе на небесах! Покойся с миром, брат!»






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