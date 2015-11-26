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A.D. 2020

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|||| 15 авг 2021

Кавер-версия WAR от A.D. 2020



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“Why Can’t We Be Friends?”, новое видео группы A.D. 2020, доступно для просмотра ниже. Эта песня в оригинале была написана группой WAR и взята из дебютного альбома Lockdown Diaries, выпущенного десятого августа.

Состав:

Mark McNelley -Lead Vocals
Melvin Brannon Jr. – Bass Guitar, Upright Bass, Harmonica, Vocals
Todd Thanhauser- Drums, Vocals
Dan Reed, Guitars, Keyboards, Vocals
Ron “Bumblefoot” Thal- Lead Guitar, Vocals
Greg Smith- Bass Guitar, Vocals

A.D. 2020 Feat. RON вЂњBUMBLEFOOTвЂќ THAL, DAN REED Streaming Cover Of WARвЂ™s вЂњWhy CanвЂ™t We Be Friends?вЂќ



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