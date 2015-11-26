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A.D. 2020 выпустили новый альбом



Группа A.D. 2020 представила новую работу "Lockdown Diaries" на всех цифровых площадках.



Состав:



Mark McNelley — вокал

Melvin Brannon Jr. — бас-гитара, гармоника, вокал

Todd Thanhauser — барабаны, вокал

Dan Reed — гитара, клавишные, вокал

Ron “Bumblefoot” Thal — соло-гитара, вокал

Greg Smith — бас-гитара. вокал

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