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A.D. 2020

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A.D. 2020 выпустили новый альбом



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Группа A.D. 2020 представила новую работу "Lockdown Diaries" на всех цифровых площадках.

Состав:

Mark McNelley — вокал
Melvin Brannon Jr. — бас-гитара, гармоника, вокал
Todd Thanhauser — барабаны, вокал
Dan Reed — гитара, клавишные, вокал
Ron “Bumblefoot” Thal — соло-гитара, вокал
Greg Smith — бас-гитара. вокал

A.D. 2020 Feat. RON вЂњBUMBLEFOOTвЂќ THAL, DAN REED Release Lockdown Diaries Album



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