Новая песня DEFORMATORY



“Summoning The Cosmic Devourer”, новая песня группы DEFORMATORY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Inversion Of The Unseen Horizon", выход которого намечен на третье сентября.



Трек-лист:



Chapter I – Inception: The Cyru’xilean Nexus

“Within The Astral Abscess”

“Behold, The Apex Of Decay”

“Engineering The Wvrmhorde”



Chapter II – Incursion: The Prototypal Eschaton

“Summoning The Cosmic Devourer”

“Masticated By An Infinite Shadow”

“In The Embervoid Where Dead Stars Reign”



Chapter III – Inversion: The Horizontal Reflection

“Deciphering The Archetype”

“Impaled Upon The Carrionspire”

“Beyond The Abhorrence”







