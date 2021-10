сегодня



Новое видео DEFORMATORY



"Deciphering The Archetype", новое видео группы DEFORMATORY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Inversion Of The Unseen Horizon", выпущенного в начале сентября.



Трек-лист:



Chapter I – Inception: The Cyru’xilean Nexus

“Within The Astral Abscess”

“Behold, The Apex Of Decay”

“Engineering The Wvrmhorde”





Chapter II – Incursion: The Prototypal Eschaton

“Summoning The Cosmic Devourer”

“Masticated By An Infinite Shadow”

“In The Embervoid Where Dead Stars Reign”





Chapter III – Inversion: The Horizontal Reflection

“Deciphering The Archetype”

“Impaled Upon The Carrionspire”

“Beyond The Abhorrence”







