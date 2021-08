сегодня



Бывший гитарист SOULFLY основал HAIL THE HORNS



"God Of Thunder", кавер-версия хита KISS от группы HAIL THE HORNS, в состав которой входят Marc Rizzo (SOULFLY, CAVALERA CONSPIRACY), Tony Campos (STATIC-X, FEAR FACTORY, SOULFLY) и Christian "Opus" Lawrence (DEAD BY WEDNESDAY, ELLEFSON), доступна для прослушивания ниже. Группа десятого сентября выпустит сборник лучших треков "Living Shred Vol. 1", в который войдет 11 композиций из сольных пластинок Rizzo.













