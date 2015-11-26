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Hail The Horns

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Бывший гитарист SOULFLY основал HAIL THE HORNS



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"God Of Thunder", кавер-версия хита KISS от группы HAIL THE HORNS, в состав которой входят Marc Rizzo (SOULFLY, CAVALERA CONSPIRACY), Tony Campos (STATIC-X, FEAR FACTORY, SOULFLY) и Christian "Opus" Lawrence (DEAD BY WEDNESDAY, ELLEFSON), доступна для прослушивания ниже. Группа десятого сентября выпустит сборник лучших треков "Living Shred Vol. 1", в который войдет 11 композиций из сольных пластинок Rizzo.

Former SOULFLY Guitarist MARC RIZZO Launches HAIL THE HORNS, Announces 'Best-Of' Compilation





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

father


6 авг 2021, 17:53		Ещё вроде не бывший


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